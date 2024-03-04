В Тюмени началось обучение второго потока инструкторов для федерального центра "Воин"

Второй поток обучения кандидатов в инструкторы для десяти новых филиалов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" стартовал в Тюмени 1 марта.

Со сцены дворца культуры "Нефтяник" будущих инструкторов поздравил замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер, первый заместитель директора центра "Воин" Сергей Светов, начальник отдела реализации патриотических проектов Управления по реализации проектов и патриотическому воспитанию молодежи ФГБУ "Роспатриотцентр" Дмитрий Шульгин, председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова и председатель Тюменского областного совета ветеранов Степан Киричук.

Соорганизаторами проекта стали центр "Аванпост", спортивный стрелковый комплекс "Стальной азарт", Тюменский государственный университет и Детский оздоровительно-образовательный центр "Алые паруса".

По завершении обучения каждый получит диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Инструктор по виду спорта (военно-прикладные виды спорта), педагог дополнительного образования".