Откуда появляются мокрицы в ванной комнате

Повышенная влажность, нерегулярная уборка и сырость. Мокрицы могут проникнуть в квартиру от соседей, из чердачных или подвальных помещений — по вентиляционным трубам и шахтам. Нежелательные гости могут оказаться в помещении и в принесенной земле для пересадки растений.

Как от них избавиться?

- Прежде всего, скорректируйте микроклимат в квартире. Регулярно проветривайте помещение, держите двери в ванную комнату открытыми.

Высушить воздух помогает установка полотенцесушителя или специального вентилятора, обогревателя, теплых полов. Мокрицы не переносят запах извести. Запарьте ее в ведре и оставьте в ванной от десяти часов до трех дней. Потом сделайте влажную уборку помещения и проветрите. Можно установить ловушки для мокриц – из сырого картофеля или березовых веников. Их раскладывают по углам на ночь. Соль, табак, красный перец, хлорка, борная кислота, сухой квас – все это средства борьбы с мокрицами, - рассказала домохозяйка Нина Матвеева.

Чтобы предотвратить появление мокриц в доме, делайте регулярную уборку в доме с дезинфекцией, следите за исправностью труб под раковиной, проветривайте чаще квартиру. Следите за состоянием кашпо и подставок, в них недолжно быть лишней влаги. Сами по себе мокрицы не опасны для человека — они не кусаются и не жалят, не распространяют тяжелых заболеваний, - сообщает Мегатюмень.