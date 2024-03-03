В Тюмени отремонтируют 59 дворов

В Тюмени в 2024 году планируют благоустроить 59 дворов: по 15 в Ленинском и Калининском округах, 16 - в Центральном, 13 — в Восточном. По итогам данных работ число отремонтированных дворовых территорий вырастет до 754, общая сумма финансирования превысит 6,8 млрд рублей.

В стандартный перечень благоустройства входят установка детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, ограждений, ремонт проездов и тротуаров, устройства парковок, обеспечение освещения, мероприятия по озеленению и т.д.

Глава города Руслан Кухарук не раз акцентировал внимание на комплексном подходе при обновлении: сначала меняются ветхие инженерные сети, следом подрядная организация приступает к благоустройству. Для создания доступной среды предусмотрена установка пандусов, с управляющими организациями обсуждают возможность обновления входных групп.

Кроме того, в 2024 году в Тюмени будут благоустроены пять общественных территорий: парк Константина Лагунова, сквер Леонида Згерского, территории на Московском тракте, 163; ул. Энергостроителей, 10; ул. Мусоргского, 38-40.

Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом Владимиром Путиным, - сообщает Вслух.ру.