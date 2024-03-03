Об особенностях питания при панкреатите рассказала врач

Важно понимать, какие продукты стоит включить в свой рацион, а от каких, наоборот, нужно отказаться для сохранения здоровья. Врач-гастроэнтеролог ГАУЗ ТО "МКДЦ" Юлия Дударева рассказала изданию "Тюменская область сегодня", как питаться при панкреатите.

Важно исключить из рациона фастфуд, выпечку, жирное мясо, консервы, полуфабрикаты и молочные продукты с высокой жирностью. Также стоит отказаться от кофе, горячего шоколада, алкоголя, пакетированных соков и сладких газировок. Не рекомендуется употреблять такие супы, как уха, борщ, рассольник, щи и жирные бульоны.

Что касается круп – в меню окажутся лишними пшенная и гороховая каша, поскольку они способны вызвать повышенное газообразование.

Отказаться придется и от тортов, мороженого, орехов, кислых фруктов и ягод.

При панкреатите отдавать предпочтение необходимо определенным продуктам питания. Это, в частности, нежирные сорта мяса и рыба − к ним относятся курица, баранина, телятина, индейка и кролик. Обратите внимание, что мясо рекомендуется готовить на пару или варить, а если есть жировые прослойки и кожа, то их следует срезать.

Также важно включать в рацион крупы, в особенности − рис, манную, гречневую, пшеничную и овсяную. Выбирая фрукты и овощи, не следует употреблять сильно сладкие и кислые. Отличным вариантом будут бананы, груши либо сухофрукты. Среди овощей предпочтение смело можно отдать тыкве, кабачкам, картофелю и моркови. Кроме того, в рацион стоит добавить куриные яйца, пшеничный хлеб, молочные продукты с низким процентом жирности, несдобное и галетное печенье.