Как самостоятельно осушить садовые участки от снега

14:36 03 марта 2024
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- В борьбе с грунтовыми водами поможет устройство дренажных колодца и системы. Желоба при ее монтаже используйте пластиковые или полимербетонные. Сверху каналы надо перекрыть защитными решетками. Можно выкопать магистральные ямы по периметру участка глубиной в полметра со скошенными под углом стенками – они будут сбрасывать воду в общую сточную канаву за нижней точкой участка. Их дно лучше засыпать щебнем, битым кирпичом, соломой, жердями, а сверху засыпают землей, - сообщает КП-Тюмень.

Сделайте дождеприемники, которые будут собирать дождевые и талые воды с кровли здания. Понизить уровень подземных вод помогут влаголюбивые кустарники и деревья: калина, рябина, боярышник, жимолость, ирга, черемуха, смородина, вишня, слива, спирея и облепиха, - рассказал дачник Николай Разумов.

Теги: садоводы , советы
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