Как правильно выбрать аромат, рассказала парфюмерный стилист

Стоит тщательно подбирать аромат под стиль одежды и места, куда вы в нем пойдете. В этом уверена сертифицированный парфюмерный стилист, владелица парфюмерного бутика Инна Зубрицкая. Она рассказала, как подбирать парфюм под ситуацию, чтобы он сыграл свою роль, придавая его носителю уверенности в себе.

– Гурманские, цветочные, восточные и мускусные ароматы не стоит "надевать" на деловые встречи. А вот для свидания они прекрасно подойдут. Для важных переговоров, совещаний, выступлений или собеседований следует выбирать цитрусовые, древесные, амбровые ароматы, – отметила эксперт.

Важно учитывать и индивидуальные особенности кожи. Если кожа горячая, то парфюм будет звучать ярко и может вызывать головную боль. В этом случае лучше присмотреться к более легким композициям. Если кожа холодная, то даже яркий и насыщенный аромат раскроется спокойно и не будет слишком назойливым.

Парфюмерный стилист подчеркнула, что в офис и закрытые помещения лучше выбирать легкие, корректные ароматы, чтобы не нарушать ольфакторное пространство окружающих. Также нужно обращать внимание на группу ароматов, - сообщает Тюменская область сегодня.