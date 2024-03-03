В Тюменской области востребованы врачи и медицинские работники

Более полутора тысяч вакансий открыто в Тюменской области в сфере здравоохранения и социальных услуг. В медицинские организации требуются 80 фельдшеров, 43 участковых врача-терапевта, шесть акушерок. Трудоустроиться могут 177 медицинских сестер, 39 постовых медсестер, 11 — процедурных, шесть — по массажу. Есть 12 предложений для трудоустройства санитаров, шесть — для медицинских регистраторов, три - для фельдшеров-лаборантов.

Кроме того, учреждения примут четырех стоматологов-ортопедов, 13 медицинских лабораторных техников, одного зубного техника. Еще 34 вакансии открыто для фармацевтов.

Также нужны специалисты в ветеринарии: 38 врачей, семь — фельдшеров.

Полный список вакансий можно найти через интерактивный сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области https://czn.admtyumen.ru/. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени находится на ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефоны горячей линии: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05, - сообщает Вслух.ру.