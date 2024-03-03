Аддитивные технологии используются тюменскими нейрохирургами

В нейрохирургическом отделении тюменской Областной клинической больницы №2 специалисты изготавливают индивидуальные титановые импланты для пластических операций на черепе. При сложных и гигантских дефектах черепа трехмерные объекты, фрагменты черепа здесь создают для каждого пациента с помощью трехмерного моделирования и 3D печати.

В июле прошлого года в приемное отделение ОКБ №2 был доставлен 37-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии после железнодорожной травмы. "Тяжесть его состояния была обусловлена сочетанной травмой, черепно-мозговой травмой, вдавленным перелом лобной кости, переломом позвоночника, бедренной кости, контузией внутренних органов. Пациенту провели экстренные операции двумя хирургическими бригадами", - рассказал врач-нейрохирург ОКБ №2 Айдар Хайруллин. Спустя два месяца пациент был выписан, через 3 месяца в плановом порядке ему провели пластическую операцию, - сообщает Ямзина Дарья, ОКБ №2 (г.Тюмень).

"Особенность данного клинического случая – обширность дефекта (половина окружности по экватору черепа). Позитивный результат помогло достичь индивидуальное моделирование с применением 3D-печати. Специалисты смогли по определенным параметрам изготовить биосовместимый имплант для исправления дефекта черепа", - поделился врач.

Имплант значительно сокращает продолжительность операции, дает максимальный косметический эффект, уменьшает риск инфекционных осложнений, уменьшает срок пребывания в стационаре, помогает в психологической реабилитации. Специалисты ОКБ №2 работают над новыми подходами в моделировании и формировании анатомических биосовместимых имплантов различной локализации, которые найдут применение в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии.