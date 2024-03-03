Тюменцы стали чаще посещать кафе и рестораны

В Тюменской области вырос оборот общепита. По данным Росстата, в 2023 году жители потратили в кафе, барах, ресторанах 38 млрд 945,9 млн рублей. По сравнению с 2022 годом это больше на 8,8%.

Пик роста пришелся на последние четыре месяца года. Если в январе и феврале оборот превышал 2,9 млрд в месяц, то начиная с сентября стабильно был больше 3,4 млрд рублей. Максимальные показатели зафиксированы в ноябре и декабре, когда суммы были более 3,6 млрд рублей.

Оборот общественного питания в УрФО за год составил 262 млрд 749,9 млн рублей, в России в целом — 2 трлн 826,4 млрд рублей, - сообщает Вслух.ру.