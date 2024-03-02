Реабилитацию детей в тюменском "Роднике" проводят на большой воде

В тюменском реабилитационном центре "Родник" для оздоровления детей используют гидрореабилитацию – занятия в воде. Используют физические свойства воды и помогают преодолеть земное притяжение для оздоровления сотрудники центра на занятиях в 12-метровом бассейне рециркуляционного типа.

За время пребывания в центре семья посещает бассейн 4-5 раз. Плавание становится одной из любимых форм физической активности детей в "Роднике". Например, у трехлетнего Демида новые успехи. "На первом занятии быстро схватил, что делать. Сначала плавал только с бабушкой, но уже набрался храбрости на "одиночное" плавание. Очень целеустремленный", — делится тренер-преподаватель по АФК Юлия Яковлева.

Во время гидротерапии используются тепловые и гидростатические свойства воды. Снижается мышечный тонус, уменьшаются болевые синдромы, увеличивается дыхательный объем легких. Кроме этого, уменьшается уровень стресса и нервного напряжения ребенка, особенно, если рядом находится родной человек – мама или папа.

"Работа с ребенком в бассейне в большей степени зависит от его ощущений: как заходит в воду, насколько быстро проходит адаптацию. Задачи на реабилитацию разнятся: от первоначальных навыков движения в воде, вертикализации, если мы говорим про детей с двигательными нарушениями, до обучения плаванию" — рассказывает Николай Иноземцев, старший тренер-преподаватель по АФК.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).