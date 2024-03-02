Как правильно сбивать температуру, рассказал терапевт

Когда нужно сбивать температуру и как делать это правильно, рассказал врач-терапевт, заведующий приемным отделением областной больницы №4 города Ишима Радик Хасанов.

Специалист не рекомендует сбивать субфебрильную температуру, когда она варьируется от 37,1 до 38 градуса. Лихорадка ниже 38 градусов не наносит вреда даже ослабленному организму. Понижать температуру нужно, если она превышает 38,5 градусов Цельсия, − она создает дополнительную нагрузку на сердце, ускоряет обменные процессы, сообщает Тюменская область сегодня.

– Если не сбивать температуру выше 38 градусов, у больных из группы риска это может вызвать осложнения: у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – острую сердечную недостаточность, инфаркт миокарда, у взрослых, страдающих сахарным диабетом – кому.

У беременных на ранних сроках возможны врожденные аномалии развития плода, а на поздних – гестозы и угроза преждевременных родов. Для предупреждения этих осложнений нужны жаропонижающие, – объяснил врач.