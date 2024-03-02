Как узнать, где находится избирательный участок

С 15 по 17 марта состоятся выборы президента России. Чтобы узнать адрес своего избирательного участка, можно воспользоваться электронным сервисом на сайте ЦИК России (http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/), для этого просто ввести свой адрес в строке поиска.

Доступен и сервис по поиску избирательного участка на госуслугах https://www.gosuslugi.ru/help/faq/singleday_election/1020350. Здесь же, на госуслугах, можно направить заявление для голосования не по месту регистрации до 11 марта (https://www.gosuslugi.ru/help/faq/mobile_election/2100940). Заявления от "Мобильных избирателей" также принимают в МФЦ и избирательных комиссиях.

До 7 марта продлится проект "Информ УИК". Представители участковых избирательных комиссий пройдут по всем домам, чтобы проинформировать граждан о предстоящих выборах и ответить на вопросы по процедуре голосования. В Тюменской области задействовано 3 тыс. 886 обходчиков, они могут постучаться в дверь в будни с 17 до 20 часов, в выходные с 10 до 14 часов.

Горячая линия избиркома Тюменской области — (3452) 42-67-72, ЦИК России — 8-800-200-00-20, - сообщает Вслух.ру.