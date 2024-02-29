Центр "Воин" открывает второй поток обучения инструкторов

Фото: Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН»|Тюмень

В Тюменской области 1 марта стартует второй поток обучения инструкторов федерального центра "Воин".

Обучение пройдет по программе "Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности". Программа позволит сформировать профессиональные компетенции, необходимые в сфере педагогической деятельности и преподавании военно-прикладных дисциплин допризывной молодежи. Участниками станут 100 будущих инструкторов из 10 субъектов Российской Федерации.

В 2024 году новые региональные отделения Центра "ВОИН" начнут свою работу в Волгоградской, Мурманской и Сахалинской областях, Чувашской Республике, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, а также в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Учебная программа подобного формата впервые проходит в Тюменской области и уже успешно реализована в рамках первого потока. Обучение организовано на базе педагогического института и института физической культуры Тюменского государственного университета, Спортивного стрелкового комплекса "Стальной Азарт" и Детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса".