В музее Словцова покажут кукольные спектакли для детей

В музее Словцова в марте состоятся показы детских кукольных спектаклей "Машенька и Медведь" и "Мойдодыр".

Спектакль "Мойдодыр" по произведению Корнея Чуковского можно посетить 3 марта в 10:30 и 12:00. По словам Корнея Ивановича, его стихотворная сказка создана как "страстный призыв маленьких к чистоте, к умыванию". Написанная более ста лет назад, эта история по-прежнему нужна и интересна ребятишкам, ведь рассказана она от лица такого же ребёнка, как они сами.

Спектакль "Мойдодыр", озорная история маленького грязнули, повстречавшегося с грозным, но справедливым умывальником Мойдодыром, разыгрывается под классическую, джазовую и популярную музыку, записанную ансамблем медных духовых инструментов Новосибирской филармонии "Сибирский брасс".

Посещение спектакля платно. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте Тюменского театра кукол по ссылке. Возрастных ограничений нет.

Спектакль "Машенька и Медведь" состоится 10 марта в 10:30 и 12:00 . Это интерактивная постановка, основанная на русской народной сказке, которая подарит радость и знания юным зрителям. История разворачивается прямо на глазах у детей, когда главные герои превращают обычные предметы, такие как ветки, бумагу и горшки, в элементы сказочного мира. Такой творческий процесс вдохновляет малышей и стимулирует их воображение.

Посещение спектакля также платно. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте Тюменского театра кукол по ссылке. Возрастных ограничений нет.

Продолжительность показов - 40 минут. Спектакли пройдут в главном корпусе музейного комплекса им. Словцова по адресу: ул. Советская, 63.