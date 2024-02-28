Масленица на носу: Visit Tyumen рассказал, где будут гуляния и вкусные блины

Как отметить Масленицу с ароматными блинами, горячим чаем и веселой компанией? Visit Tyumen подготовил подборку мест, где пройдут масленичные гуляния с народными традициями праздника.

На базе отдыха "Пруд Лесной" жителей Тюмени и гостей с 8 по 16 марта ждут катания на собачьих упряжках с хаски, полеты на тарзанке и в финальный день сожжение масленичной куклы. В загородном комплексе "Абалак" провожать зиму тоже собираются вкусными блинами и народными забавами.

С 15 и 16 марта в Тюмени пройдет гастрофестиваль "Гуляй, Масленица!" на ктором можно будет попробовать любимые масленичные блюда Дмитрия Менделеева и Григория Распутина.

На базе отдыха "Казачье подворье" 16 марта будут танцы с песнями, шуточные состязания, ярмарки, конкурсы и даже смотрины невест.