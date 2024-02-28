Первый фиджитал-центр откроют в Тюменской области

28 февраля в 12:10 в Тюмени состоится открытие фиджитал-центра. Объект расположен в самом центре города – на набережной реки Туры, в районе моста Влюбленных. Открытие Центра в регионе поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Фиджитал-центры - это спортивные площадки нового поколения, в которых создано единое гармоничное пространство для совершенствования навыков как в классических, так и в цифровых видах спорта. Это создаст абсолютно новый подход к занятиям спортом.

В областной столице Центр охватит порядка 300 м2 и будет включать в себя спортивные площадки, игровые зоны и зоны виртуальной реальности.

Цифровая зона будет состоять из четырех площадок, на которых спортсмены смогут оценить свои навыки и улучшить мастерство с помощью игровых компьютеров и приставок, очков виртуальной реальности, а также испытать себя в танцевальной игре Just dance. Имеющееся оборудование позволит проводить трансляции соревнований и конференции.

Спортивная зона будет представлена скейт-парком и памп-треком. Стоит отметить, что в дальнейшем ее расширят с помощью игровых площадок.

Открытые спортивные площадки и игровые зоны будут предназначены как для регулярного посещения, так и для проведения различных мероприятий.

Сегодня фиджитал-спорт приобретает все большую популярность. И Тюменская область активно поддерживает данное направление - в прошлом году была аккредитована федерация фиджитал-спорта, а также тюменские студенты приняли участие в различных соревнованиях, в том числе всероссийского уровня. Прямо сейчас наши земляки выступают в Казани на масштабном спортивном событии "Игры будущего", которые проводятся по инициативе Президента России Владимира Путина. Участие в соревнованиях принимают представители более 100 стран.