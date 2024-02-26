Заводоуковские школьники побывали на выставке-форуме "Россия"

Школьники из Заводоуковска побывали в Москве на международной выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ. В деоегацию из 58 ребят вошли отличники, спортсмены, активисты, победители различных конкурсов, в том числе двенадцатилетняя Вика, которая участвовала в новогодней акции "Ёлка желаний" и мечтала побывать в столице.

Заводоуковцы посетили несколько павильонов. В их числе - "Движение Первых" и регионов России. В некоторых павильонах ребята, отвечая на вопросы викторин, зарабатывали электронные монеты и на выходе обменивали их на подарки с символикой выставки. Многие на память о поездке привезли с собой шоперы, блокноты, ручки, фирменные леденцы и многое другое.

В одном из павильонов школьникам выдали именные браслеты, в которые они смогли запрограммировать свою заветную мечту. После все мечты визуализировались и превратились в звёзды, которые улетели в космос. Цифровые технологии поразили не только мальчишек и девчонок, но и взрослых.

Заврешился визит в Москву осмотром Арбата, Кремля, Красной площади и Москва-Сити в вечерней иллюминации.