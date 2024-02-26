Тюмень помогает Краснодону обустроить библиотеку

Центральная городская библиотека Краснодона (ЛНР) по проекту "Культурное сердце Краснодона" получила новое оборудование и мебель из Тюмени, сейчас ведется монтаж и и сборка мебели, сообщает администрация города.

Оборудование и мебель поступили 14 февраля, а 24 числа прибыли и тюменские специалисты из АНО "Центр креативных проектов сельских территорий "Дом Вверх Дном" во главе с директором Федором Масловым. Сразу же сотрудники приступили к установке мебели и оборудования.