Тюмень помогает Краснодону обустроить библиотеку

12:17 26 февраля 2024
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Центральная городская библиотека Краснодона (ЛНР) по проекту "Культурное сердце Краснодона" получила новое оборудование и мебель из Тюмени, сейчас ведется монтаж и и сборка мебели, сообщает администрация города. 

Оборудование и мебель поступили 14 февраля, а 24 числа прибыли и тюменские специалисты из АНО "Центр креативных проектов сельских территорий "Дом Вверх Дном" во главе с директором Федором Масловым. Сразу же сотрудники приступили к установке мебели и оборудования. 

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