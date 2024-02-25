В марте на Всемирном фестивале молодежи начнет работу стенд Тюменской области

Во время Всемирного фестиваля молодежи, со 2 по 6 марта, откроется пространство "Любовь. Креатив. Море" на федеральной территории Сириус. Посетители познакомятся с Тюменской областью, узнают о молодежных проектах, лидерах и создателях, а также примут участие в интерактивах.

Пространство стенда Тюменской области разделено на три зоны: "Любовь", "Креатив", "Море". "Любовь" означает драйвер к действиям, "Креатив" — поиск новых нестандартных решений, а "Море" говорит о "глубине" внутри каждого жителя региона.

В первой зоне участники оставят на интерактивной карте мира геометку своего региона или страны и получат бесплатный напиток. Зона оформлена с отсылкой к неформальным сообществам, городской среде и уличному искусству Тюмени: одна из стен и пол украшены работами участников "Морфологии улиц", в том числе граффити с тюменским ковром. Гости стенда увидят золотые фигуры известных за пределами страны личностей: Дмитрия Менделеева, Григория Распутина и Петра Ершова.

Во второй зоне с помощью специальной тач-панели гости стенда узнают о древнем море и о 30-летней истории молодежной политики Тюменской области. Информация будет транслироваться на двух языках — русском и английском. Также участники смогут выиграть фирменный мерч.

В третьей и четвертой зоне посетители могут угоститься кофе, тюменской минеральной водой или иван-чаем, знать о молодежных пространствах и проектах региона. Гости прикоснутся к арт-объекту, транслирующему молодежь Тюменской области — большому сердцу и получат в подарок его мини-версию.

Посетители стенда примут участие в событиях, подготовленные Молодежным театральным центром "Космос". Гости посетят выставку "ИСКАЗители", спектакль "Привет, сосед", поучаствуют в тихой дискотеке "Форест Джамп", а также в мастер-классах от художников проекта "Морфология улиц". Также на стенде выступят тюменские музыканты, - сообщает Мой-портал.ру.

"О Тюменской области бытует стереотип, что у нас есть только нефть, но это не так. Наша главная ценность — это люди. Жители региона своим талантом, упорством и креативом находят новые решения на современные вызовы. Молодежная среда — это целое море идей, которое кипит и выплескивается наружу. Тюменская область один из первых регионов, сделавших ставку на развитие человеческого капитала через сообщества, креативные проекты и пространства для молодежи. Идеи и проекты тюменцев вдохновляют, создают тренды, меняют образ жизни и повседневность. В этой сопричастности к настоящему выражается вся наша любовь к региону, стране и миру", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.