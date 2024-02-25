Год Дмитрия Менделеева отметят выставками, акциями и квестами в Тобольске

В Тобольске запланировано более 150 мероприятий, приуроченных к празднованию Года Дмитрия Менделеева.

28 февраля в Музее уникальных книг и редких изданий откроется выставка "Завет Менделеева", посвященная 190-летию со дня рождения великого ученого.

В апреле в городе пройдет Международная научно-практическая конференция "Инновации. Интеллект. Культура". В Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова

18 апреля горожане погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи на Менделеевском балу.

В июне пройдет День города. Тобольску исполнится 437 лет. Личность Дмитрия Менделеева также будет отражена в праздновании. На площадке Тюремного замка для школьников проведут квест "Приключения в таблице химических элементов Д. И. Менделеева". В этом же месяце в Музее печати презентуют линейку менделеевских сувениров и серии открыток.

В плане значатся и спортивные мероприятия. Знаменитый "Тобольский марафон", на который съезжаются бегуны из разных регионов, также будет посвящен Менделееву. Он порадует любителей спорта 25 августа.

В сентябре пройдет "Пленэр-2024. По улицам исторического города" и городская выставка-конкурс, посвященная году Дмитрия Менделеева в Тобольске. Выставка проводится ежегодно, собирает около 300 творческих работ.

В декабре проведут XXII школьный фестиваль детского творчества "Созвездие" "Сибирский край – родина Д. И. Менделеева". Номинация "Социальный видеоролик" будет посвящена ученому и земле, на которой он родился, - сообщает Тюменская линия.