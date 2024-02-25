Как правильно сажать баклажаны, рассказала эксперт

В феврале и начале марта нужно подготовиться к посадке семян на рассаду.

Через рассаду выращивают овощи с длительным периодом созревания урожая, к ним относятся томаты, перцы, баклажаны, корневой сельдерей, капуста.

Семена баклажанов для ускоренного прорастания полезно предварительно замочить в "Эпине" или "Гумате". Эти препараты являются стимуляторами роста и развития растений и подталкивают росток в семени к "пробуждению". Благодаря этому всходы появляются намного быстрее.

"После этого, уже проросшие сеем в увлажненный субстрат примерно на глубину один сантиметр. Горшочки накрываем пленкой или стеклом. Баклажаны любят тепло, поэтому проращивать их нужно при температуре от плюс 25 градусов. Семена обычно всходят через 7-14 дней. Сеять рекомендую с 20 февраля по 5 марта", - рассказывает главный агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Надежда Криштафук.

Все овощные культуры, которые выращиваются через рассаду, очень светолюбивы, поэтому оптимальное для них место – южные окна. Но если посев произвели еще раньше, то нужно подсветить фитолампами по 12 часов в день.

Перед высадкой рассады в открытый грунт и теплицу, растения необходимо закаливать. Данная процедура поможет растениям адаптироваться к улице. Закалку начинать минимум за неделю до высадки, - сообщает КП-Тюмень.