Стало известно, каким специалистам платят самые высокие зарплаты в регионе

По данным за январь-ноябрь 2023 года, среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составляла 68 тыс. 241 рубль в месяц. За год она выросла на 13,9%.

В некоторых сферах уровень заработков в разы превышает среднее по региону.

Так, например, специалистам по добыче нефти и природного газа в среднем начисляли 188 тыс. 475 рублей, по предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых – 149 тыс. 136 рублей. За год прирост составил 11,3% и 17% соответственно.

Задействованные в производстве химических веществ и химических продуктов зарабатывали 152 тыс. 925 руб. (на 6% больше), в производстве машин и оборудования – 151 тыс. 700 руб. (полюс 9,1%).

В деятельности воздушного и космического транспорта годовой прирост составил 14,1%, специалистам платили по 139 тыс. 558 рублей. Высоко ценятся и научные исследования и разработки: средняя зарплата 141 тыс. 274 руб., годовой прирост – 6,3%, - сообщает Вслух.ру.