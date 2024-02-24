Ишимская молодежь готовится к областной "Студвесне"

26 февраля начнется прием заявок на проект "Школа студенческой весны". Участники пройдут мастер-классы от региональных экспертов и образовательные интенсивы, вместе с кураторами подготовят номера для выступления на городском шоу и участия в Областном конкурсе "Студенческая весна" в Тюмени. Подать заявку можно до 9 марта.

Принять участие в проекте могут школьники от 14 до 18 лет, студенты средних и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 25 лет.

11 марта в Ишимском городском культурном центре (ул. пл. Привокзальная, 17) пройдут образовательные интенсивы с региональными экспертами по направлениям: "Театральное", "Танцевальное", "Медиа". Молодежь научится сценическому искусству и импровизации, узнает новые танцевальные движения и комбинации.

12 марта ишимцы посетят мастер-классы по направлениям: "Музыкальное", "Арт" и "Видео". Участники узнают об особенностях композиции и аранжировки, научатся работать с цветом, формой, композицией и освоят различные техники и материалы для рисования, получат профессиональные советы по созданию качественного видеоконтента.

С 13 по 24 марта на площадке мультицентра "Моя территория" (ул. Ленина, 7) состоится подготовка номеров к Областному фестивалю "Студенческая весна". Молодежь города пройдет репетиции по номерам с кураторами и получит обратную связь. Затем пройдут однодневные кастинги в офлайн и онлайн-форматах.

С 25 марта по 15 апреля пройдет подготовка и отправка делегации на Областную "Студенческую весну". Участникам помогут сформировать и отправить заявки, а также сопроводят на фестиваль.

20 апреля в 18:00 состоится закрытие проекта и шоу для жителей города. Победители получат дипломы, мерч от мультицентра и подарки от партнеров проекта, - сообщает Мегатюмень.