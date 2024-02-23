Мизулина поздравила курсантов и преподавателей ТВВИКУ с Днем защитника Отечества

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетила Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и пообщалась с курсантами и преподавателями.

Она приехала поздравить их с Днем защитника Отечества.

"Это важный день. Они делают великое дело по защите нашей Родины. Многие из них были или еще будут участниками специальной военной операции. Я приехала их поздравить, сказать напутственные слова", - прокомментировала она свой визит.

В планах у Мизулиной - встреча со школьниками и студентами, а также посещение фестиваля "Битва на Туре".