Тюменские офтальмологи помогли 97-летней пациентке

В офтальмологическом отделении тюменской ОКБ №1 оказали помощь 97 - летней тюменке с выраженной катарактой. Видеть она могла только правым глазом и то на 8%.

Это заболевание - одна из основных причин потери зрения у пожилых людей. Самое эффективное лечение - операция.

"Это быстрое и безболезненное вмешательство под местной анестезией. Никаких уколов - только глазные капли, которые не вредят другим органам и системам. При сильном волнении можем дать седативные препараты. Операция заключается в замене помутневшего хрусталика на искусственный - интраокулярную линзу, которая и возвращает зрение", - рассказал врач - офтальмохирург ОКБ №1, Сергей Сухоносов.

Большая часть пациентов офтальмологического отделения имеют возрастные заболевания глаз, такие как глаукома, катаракта, атрофия сетчатой оболочки и другие. Как правило это люди от шестидесяти до восьмидесяти лет. "В нашу операционную попадают и 90 - летние пациенты, примерно 10 человек в месяц. Недавно мы оперировали мужчину в возрасте 102 года. По анализам и общему состоянию здоровья, все наши долгожители имеют допуск на хирургическое вмешательство. Это достойным показатель эффективности реализуемой в Тюменской области программы по повышению продолжительности жизни населения (в рамках национального проекта "Здравоохранение"), - считает главный офтальмолог Тюменской области, заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1, Григорий Симоненко.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.