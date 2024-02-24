Нужно ли в день ходить 10 тысяч шагов

Ходьба помогает поддерживать мышечный тонус и здоровье сердечно-сосудистой системы. Она хороша и тем, что доступна каждому и не требует ни специальной одежды, ни инвентаря. Но есть и альтернативы.

- Хорошая альтернатива ходьбе – танцевальная аэробика. Эти на вид несложные упражнения под музыку "прокачивают" сердце и легкие не хуже классических кардиотренировок. Танцевать достаточно полчаса в день, в то время как гулять до отметки в 10 000 шагов придется пару часов, - сообщает Мегатюмень.

Спортивную ходьбу можно заменить уборкой дома. Она тоже дает нагрузку средней интенсивности. По мнению исследователей, самое энергозатратное дело — стрижка газона, на втором месте - подметание полов, на третьем— мытье окон. Смех тоже заставляет сердце биться активнее и увеличивает емкость легких. Общий эффект сравним со спортивной тренировкой. Сложно поверить, но видеоигры увеличивают расход энергии, - поделилась любительница ЗОЖ Любовь Захарова.