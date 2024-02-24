Тюменцы могут проверить знания песен военных лет на квизе

Музыкальный квиз "Катюша", посвященный Дню защитника Отечества, состоится в музее "Городская дума" на ул. Ленина в Тюмени 24 февраля. Начало — в 14:00.

"Песню "Катюша" знают и поют все: и взрослые, и дети. Приглашаем на квиз, на котором нужно угадать семь культовых военных песен по первым аккордам", — рассказала музейный смотритель Татьяна Кукарская.

Принять участие в нем могут желающие от шести лет. Посетителям музея предложат разделиться на команды. Поиграть в квиз смогут до 20 человек. Желающие должны зарегистрироваться заранее, - сообщает Тюменская линия.