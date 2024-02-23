Сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание борьбе с нетрезвым вождением на тюменских дорогах

23 февраля и выходные дни тюменские автоинспекторы проведут мероприятия по противодействию пьяному вождению.23 февраля в регионе пройдут "сплошные проверки" водителей на трезвость.

В выходные дни автоинспекторы проведут "точечные" рейды, проверки группами нарядов в населенных пунктах, на федеральных и региональных автодорогах. Благодаря проводимым мероприятиям в Тюменской области третий год подряд снижается число ДТП с участием водителей в алкогольном опьянении.

Более 700 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, с начала года отстранили от участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области.

Госавтоинспекция обращается к населению с призывом сообщать о полицию о фактах нетрезвого или неадекватного вождения, - сообщает ГИБДД Тюменской области.