Как воспитать мужественность и патриотизм в детях, рассказали тюменцам

Видеоролик "Просто о сложном: что такое патриотизм", приуроченный ко Дню защитника Отечества, появился в сети.

В интервью участвовали руководитель центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев и руководитель регионального штаба Юнармии Тюменской области Анастасия Попова. Общественные деятели рассказали о том, что такое любовь к Родине и почему важно защищать ценности, которые сформировались внутри семьи.

Тюменцы отметили, что в детстве и мальчику, и девочке необходимо чувствовать защиту и поддержку родителей, чтобы ощущать себя в безопасности. Также пояснили, что командные виды деятельности — спорт, творчество или волонтерство — могут воспитать в ребенке чувство ответственности за других и любовь к ближнему. Кроме того, важно всегда находиться в диалоге: рассуждать о ситуациях и приходить к совместным выводам, которые помогут подростку понять, как поступать.

— Этим роликом мы хотим сказать мамам и папам, что поведение ребенка напрямую зависит от примера, который подают родители. Поэтому важно транслировать те ценности и знания, которые сделают подрастающее поколение лучше, — отметила Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Видеоинтервью "Просто о сложном: что такое патриотизм" находится в закрепленной записи в группе "Киберпатруль Тюменской области" в социальной сети ВКонтакте, - сообщает КП-Тюмень.