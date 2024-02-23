Около двух тысяч объектов культурного наследия насчитывается в Тюменской области

В Тюменской области 1 987 объектов культурного наследия, 217 из них находятся в Тюмени, - рассказали в областном Комитете культурного наследия.

В 2023 году на деньги бюджета области рабочие привели в порядок еще 12 объектов. Еще 16 объектов в собственности муниципалитетов получили деньги на проведение работ. В их числе открытое в 1852 году здание девичьего приходского училища в Тобольске.

"В 2023 году завершены работы по сохранению в отношении 7 объектов культурного наследия, из них в отношении 5 — проводились ремонтные, реставрационные работы, в отношении 2 — противоаварийные", - уточнили в Комитете.

В 2024 году ведомство получило 50 разрешений на работу по сохранению объектов культурного наследия. При этом количество в течение года может вырасти, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Планируются работы по реставрации расположенной в Александровском саду города Тобольска Часовни. Также на 2024-2025 годы запланирована разработка проектной документации для объектов музейного показа — "Дом, в котором в 1919 году находилась штаб-квартира Блюхера Василия Константиновича", "Усадьба Колокольникова", "Дом Машарова" и "Дом Муравьева - Апостола Матвея Ивановича.