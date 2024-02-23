Тюменские школьники помогают воинам СВО

12:28 23 февраля 2024
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В Тюменском районе для школьников проводят мастер-классы по изготовлению окопных свечей. В Добро.Центр ученики 4 класса Боровской школы из пустых консервных банок, картона и растопленного парафина ребята своими руками делали окопные (блиндажные) свечи. Под руководством опытных волонтеров - наших бабушек, - сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Ребята оформили самодельные свечи, написали свои добрые пожелания бойцам в зону СВО и освоили простые узоры плетения маскировочных сетей. "Мне было интересно узнать, как делают такие свечи: как вставляется фитиль, как упаковывают в свечу спички... Я написал в письме свои пожелания, жду, что оно дойдет до солдат! Мне пока еще только 10 лет, но я тоже защитник, правда еще маленький..." - рассказал юный волонтер Василий.

Теги: Тюменский район
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