Тюменские школьники помогают воинам СВО

В Тюменском районе для школьников проводят мастер-классы по изготовлению окопных свечей. В Добро.Центр ученики 4 класса Боровской школы из пустых консервных банок, картона и растопленного парафина ребята своими руками делали окопные (блиндажные) свечи. Под руководством опытных волонтеров - наших бабушек, - сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Ребята оформили самодельные свечи, написали свои добрые пожелания бойцам в зону СВО и освоили простые узоры плетения маскировочных сетей. "Мне было интересно узнать, как делают такие свечи: как вставляется фитиль, как упаковывают в свечу спички... Я написал в письме свои пожелания, жду, что оно дойдет до солдат! Мне пока еще только 10 лет, но я тоже защитник, правда еще маленький..." - рассказал юный волонтер Василий.