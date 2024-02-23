О правилах столового этикета рассказала эксперт

Знание общих правил столового этикета помогает человеку чувствовать себя во время трапезы уверенно, наслаждаться едой и общением, а не думать, какой прибор использовать.

Тренер по этикету, эксперт по светскому и деловому позиционированию, имидж-инструктор Анастасия Анохина напомнила главные правила столового этикета.

– Не стоит наклоняться к тарелке и расставлять локти. Ровная спина поможет выглядеть уверенно, всегда помните про осанку. Держите ладони на удобном расстоянии для использования вилки и ножа. Кисти рук должны двигаться свободно, направлены они вниз, – комментирует Анастасия.

Столовые приборы всегда расположены в том порядке, в каком будут подаваться блюда. Прямо перед вами должна стоять основная тарелка, слева от нее – пирожковая, а справа – напитки. При этом нож всегда остается в правой руке, а вилка – в левой.

Горячие закуски и блюда отрезают небольшими кусочками перед тем, как положить в рот. С ножа есть запрещено, как и пользоваться одним бокалом с соседом и брать еду с его тарелки даже при близком знакомстве.

Бокал с вином держите за ножку. Так вы не запачкаете тюльпан бокала отпечатками пальцев, а температура и вкус вина не поменяются от тепла рук, - сообщает Тюменская область сегодня.