Жителей труднодоступных сел обследуют на туберкулез врачи из Тобольска

В Тобольском Заболотье - десятки деревень, куда добраться летом можно только вертолетом или по воде, а зимой – по зимнику. Туда и направились медицинские сестры ОКФЦ вместе с фельдшерами ФАПов тобольской Областной больницы №3 в сопровождении флюоромобиля. Их задача обследовать местных жителей на туберкулез, - сообщает Наталья Колесник, пресс-служба ОКФЦ.

"Ахманай, Тахтагул, Топкинбашева – деревенские жители здесь заранее предупреждены о приезде медработников. Фтизиатрическое обследование включает иммунодиагностику диаскинтестом и флюорографию. Мы также делаем обходы по дворам с целью выявления контактов больных туберкулезом", - рассказала Лилия Кульмаметьева, старшая медицинская сестра Тобольского филиала.

"Выездная работа фтизиатрической службы проводится в рамках проекта "Оптимизация процесса и выявления контактных лиц в очагах туберкулёзной инфекции". Это яркий пример межведомственного взаимодействия представителей муниципальной власти, Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и участковых уполномоченных МВД. Благодаря этому удалось улучшить работу по выявлению туберкулезной инфекции и в труднодоступных населенных пунктах", - прокомментировала Наталья Пирогова, главный врач ОКФЦ, главный внештатный специалист по фтизиатрии Тюменской области.