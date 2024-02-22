Совет Федерации поддержал строительство дороги до всесезонного туристического комплекса на Ямале

Трассу проложат в рамках концессионного соглашения

В Совете Федерации РФ в рамках "Часа субъекта" губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и представители органов власти обсудили развитие региона и реализацию перспективных проектов. Сенаторы поддержали строительство дороги на маршруте "Харп – Горнолыжный центр – МАС "Снежинка". Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Всего в СФ поддержали более 10 ямальских инициатив. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, ЯНАО – это стабильный и динамично развивающийся регион.

“За последние годы в экономику вложено около 6,5 триллионов рублей. Осваиваются новые углеводородные месторождения, продолжается развитие Северного широтного хода, строятся современные автомагистрали”, – подчеркнула спикер верхней палаты.

В ходе заседания сенаторы выступили за государственную поддержку строительства автодороги до международной арктической станции "Снежинка" и туристического комплекса "Рай-Из". Трассу построят в рамках концессионного соглашения. Ее протяженность составит почти 20 километров. Дорога соединит поселок Харп и новый туристический комплекс с горнолыжным курортом на севере горного массива "Рай-Из". В ходе строительства дороги планируют возвести несколько искусственных сооружений. Завершить все работы намерены в 2026 году.

К слову, курорт "Рай-Из", который будет работать круглый год, построят на условиях концессии. На сегодняшний день уже согласован мастер-план, выполнены инженерные изыскания, ведутся проектные работы. Здесь появятся новые современные гостиницы, горнолыжные трассы различного уровня сложности, подъемники, кафе и рестораны, а также СПА-комплекс.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО