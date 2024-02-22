Курсанты тюменского филиала центра "Воин" возложат цветы к вечному огню

23 февраля Тюменские курсанты центра "Воин" проведут торжественную церемонию "Время Героев". Начало в 12:00.Порядка 200 курсантов и инструкторов центра "Воин" торжественно возложат цветы к мемориалу "Вечный огонь" (улица Ленина, 2) и тем самым почтут память солдат, которые сражались в великой Отечественной войне, на территории Афганистана, Северного Кавказа, Сирийской Арабской Республики. А также отдадут дань уважения тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции.

Также в мероприятии примут участие приглашенные гости из числа органов исполнительной власти, общественных организаций и силовых ведомств.