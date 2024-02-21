В ТюмГУ открыли первый в регионе военный учебный центр

В Тюменском государственном университете открылся первый в регионе военный учебный центр, его возглавил полковник Дмитрий Маврин – инженер по образованию, участник специальной военной операции, сообщил губернатор Александр Моор.

"Сейчас в ВУЦ обучаются более 100 человек по инженерно-саперным специальностям. По итогам студенты получат воинские звания (сержанты и рядовые). Но самое главное здесь - ценные знания. С ребятами занимаются преподаватели с боевым опытом", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

В информцентре правительсва сообщила, что центр создан по приказу Минобороны РФ, после завершения обучения в ВУЦ студентам предстоят 30-дневные военные сборы в полевых условиях и итоговая аттестация. По окончании университета им будут присвоены воинские звания сержантов и рядовых с зачислением в запас.

Для создания ВУЦ в 2021-2024 годах был сделан капитальный ремонт помещений в здании Института биологии ТюмГУ в Тюмени и благоустроена прилегающая территория.