В школе Тобольского района открыли косторезную мастерскую

16:00 21 февраля 2024
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В школе поселка Прииртышского открыли первую в Тобольском районе косторезную мастерскую. Два рабочих места оборудовали при поддержке депутата Тюменской областной Думы Владимира Майера, купили точильный станок и станок для распила кости.

 Полтора года назад в прииртышской школе открыли гончарную мастерскую. Юные мастера гончарного дела уже берут призовые места на творческих конкурсах разного уровня.

Педагога для нового направления долго искать не пришлось, его вырастили здесь, в Прииртышском. Полина Гаманюк - талантливая выпускница местной школы. Успешно окончив отделение искусств и культуры тобольского многопрофильного техникума, вернулась домой.

Молодой педагог Полина Васильевна - победитель XVI Молодёжных Дельфийских игр. В 2022 году она привезла из Таджикистана золотую медаль.

 На занятия в школьную косторезную мастерскую записались уже 10 ребят. Как рассказала Полина Гаманюк, обучаться резьбе по кости могут дети от 11 лет и старше.

 Проект реализован в рамках нацпроекта "Образование".

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