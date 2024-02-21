Лидеры Тюмени создали видеоролик о сплочении народов мира

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Лидеры молодежных сообществ специально к этой дате и в преддверии проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сочи сняли VK Клип "Импульс всему миру". Тюменцы показали важность объединения жителей разных национальностей России и других стран мира, и рассказали о том, что стало импульсом для создания их проектов. Видео можно увидеть по ссылке.

На видео — активисты Тюмени разных национальностей. Лидеры на своем родном языке поделились фразами-импульсами, объединяющими людей разных национальностей всего мира, а также показали желание и готовность к знакомству, сплочению и дружбе народов стран для общего дела. Видеоролик создан в рамках медиапроекта по созданию контента о важных ценностях "Медианаставник". В съемках VK Клипа приняли участие тюменцы, которые вошли в состав делегации Тюменской области на Всероссийском фестивале молодежи в Сочи.

Участниками клипа стали: Дания Степанова, руководитель добровольческого движения Добромед-profi Тюменского ГМУ Минздрава РФ, Нодирамо Носирова, председатель Союза таджикской молодежи, Бахыт Яшкина, руководитель проекта "Мама, я плачу, потому что…", Мунис Мустафаев, руководитель проекта "Кубок дружбы народов", Ангелина Сухарева, член руководящего совета молодежной организации AIESEC, а также деятели их сообществ и проектных команд.

— Я решила принять участие в видеоролике, потому что для меня важна тема объединения людей для совместных дел и реализаций идей. Тем более, что совсем скоро я отправлюсь на Всемирный фестиваль молодежи, а это именно то событие, которое соберет вместе множество молодых, талантливых и амбициозных людей из разных стран. С помощью клипа мы хотели показать, насколько мир многонационален и при этом люди могут быть дружными и едиными. Несмотря на то, что мы все разные и у нас бывает разный свой родной язык, между нами всегда есть что-то общее, — рассказала Бахыт Яшкина, участница VK Клипа.

"Медианаставник" — медиапроект об актуальных темах и социальных кумирах — лидерах молодежных сообществ Тюменской области. Контент проекта приурочен к значимым датам, праздникам, событиям. Создавать медиапродукты будут лидеры молодежных сообществ региона. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

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