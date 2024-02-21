Участники проекта "Ступени" написали письма бойцам

В преддверии Дня защитника Отечества подростки, проходящие реабилитацию в рамках проекта "Ступени", приняли участие во Всероссийской акции "Письма Победы".

Ребята написали около 40 посланий, которые были переданы представителям казачьей разведывательно-штурмовой бригады "Сибирь". По имеющейся информации, письма попадут в руки к бойцам, которые сейчас находятся на передовой на территории Луганской народной республики, сообщает пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации.

Как отметил помощник атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области Антон Квятковский, посылки с малой Родины достигнут места назначения в преддверии Дня защитника Отечества.

По словам психолога проекта "Ступени" Александры Бабасой, подростки с большим трепетом отнеслись к написанию работ, которые по своей сути являлись сочинением на сугубо личные темы. У многих из ребят близкие родственники находятся сейчас в зоне СВО.

Областной стационарно-дистанционный сетевой проект реабилитации и индивидуального сопровождения подростков, склонных к употреблению психотропных веществ "Ступени", действует на базе "Областного центра профилактики и реабилитации" с 2005 года. За минувшие годы через него прошли сотни несовершеннолетних, которые нашли свой верный путь в жизни и стали достойными членами общества, оставив позади все вредные привычки, горести и невзгоды.