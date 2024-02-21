В ТВВИКУ 25 февраля пройдет день открытых дверей для школьников

День открытых дверей в Тюменском высшем военно-инженерном командном ордена Кутузова училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова состоится 25 февраля, на экскурсию и знакомство с у чебным заведением приглашают школьников 10-11 классов и их родителей.

В программе встреча с командованием ТВВИКУ, экскурсия по территории учреждения, знакомство с жизнью и бытом курсантов, показ современной военной техники и экипировки.

Начало в 12:00.