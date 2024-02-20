Воспитанников центра "Аванпост" посвятят в курсанты в День защитника Отечества

По традиции в честь праздника мужества во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоится торжественное мероприятие под названием "Живу в России - Храню Россию!".

В 11:00 пройдет церемония посвящения в курсанты центра "Аванпост", а в 12:00 начнется праздничный концерт для учащихся специализированных групп. В этом году обряд посвящения пройдут более 80 учащихся от 14 до 16 лет. Им предстоит надеть форменное обмундирование с именными шевронами и дать клятву, после чего каждый получит личное удостоверение.

В концертном зале состоится церемония представления и вручения вымпелов и формуляров. Там примут участие обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе первого года обучения "Монолит", "Смерч", "Гром", "Гепард".