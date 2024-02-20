Единый день консультаций проведут в Тюмени для некоммерческих организаций

Единый день консультаций для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций 27 февраля при поддержке департамента соцразвития Тюменской области проводит региональный центр "Семья" (Геологоразведчиков, 14а) с 13.00 до 16.00 часов.
Получить индивидуальную консультацию можно будет у специалистов управления Федеральной налоговой службы, управления Министерства юстиции и отделения Социального фонда России по Тюменской области.
Также пройдут групповые консультации по вопросам подготовки заявок для участия в грантовых конкурсах от специалистов:
- департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени (муниципальные гранты);
- департамента социального развития Тюменской области (гранты губернатора Тюменской области);
- сектора по взаимодействию с СОНКО, экспертов конкурса "Гранты первых".
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