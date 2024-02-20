Видеоуроки "Путешествие по Тюменской области" посмотрят около 10 тысяч школьников

Команда Фонда общественной дипломатии "Диалог" готовит презентации проекта "Путешествие по Тюменской области" в муниципалитетах Тюменской области. В течение марта с учениками начальных классов школ Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тобольска будут проведены уроки краеведения на базе проекта - всего уроками будет "охвачено" около 10 тысяч учащихся.

Проект "Путешествие по Тюменской области" реализуется на средства губернаторского гранта и представляет авторский продукт Фонда "Диалог". Это цикл видеоуроков, в которых в доступном для детей формате изложены интересные и познавательные факты по истории родного края. Видеоуроки дополняются уникальными раскрасками и открытками, которые используются и как дидактическое пособие, и как элемент арт-терапии.

Ирина Ульянова, руководитель фонда "Диалог", идейный вдохновитель проекта:

Проект реализуется командой фонда второй год и на сегодня полностью готовы видеопособия для Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тобольска (включая муниципальные районы). Кстати, цикл уроков был уже дважды показан в рамках работы стенда Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ и вызвал большой интерес у посетителей выставки. Дети со всей страны живо интересовались историей нашего края, особенно его природой, животными и птицами, чем занимаются люди на тюменской земле.

Подготовка видеоуроков по истории Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тобольска заняла полгода, хронометраж материала получился существенно больше запланированного. Авторы тщательно подошли к отбору материала, перепроверяя и исторические факты, и актуальную информацию, и авторство иллюстраций, фото- и кинохроник.

Анна Морозова, сценарист проекта:

Мы не полагались на данные просторов Интернета, пришлось прибегнуть к изучению и краеведческой литературы, и Красной книги Тюменской области, и даже к гидрографическим картам и анализу состава почв, а наш режиссер выезжал в творческие экспедиции на территории, вел съемки с земли и воздуха, что, несомненно, сказалось на качестве продукта.

По словам режиссера и автора монтажа видеоуроков Рустама Абдулвалеева, в работе над видеоуроками использованы актуальные приемы визуализации материала: "При помощи нейросетей и графических программ "вытягивал" архивные иллюстрации и фотографии до приемлемого качества, активно применены инфографика, элементы комиксов и графического оформления материалов. При монтаже фильмов учитывад их "серийность", но при этом каждый из них все же уникальный, "свой".

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На фото Сергея Елесина и сотрудников тюменского стенда на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ моменты работы посетителей с видеоуроками и раскрасками.