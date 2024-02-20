Заводоуковские охотники и волонтеры помогают зверям перезимовать

В Заводоуковском городском округе проводится комплекс биотехнических мероприятий, которые помогают поддержать популяцию диких животных.

Вторая половина зимы - всегда наиболее сложный период для диких животных: кормовой базы становится меньше, а в текущем году ситуацию усугубляет высокий снежный покров. По данным специалистов, в это время особенно страдают косули.

Неравнодушные охотники и волонтеры нашего округа активно помогают животным. В местах обитания организуются кормовые площадки с вениками из берёзы, ольхи и ивы, выкладывается сено, обновляются солонцы.

"На данный момент на территории общедоступных охотничьих угодий Заводоуковского городского округа проложено 120 километров троп, выложено более 260 центнеров сена, 5 тысяч веников, 100 кг соли в солонцы, 2 тонны зерна", - рассказал заведующий Заводоуковского сектора госконтроля, надзора Госохотдепартамента Тюменской области Сергей Возницкий.

Как показали наблюдения, животные активно посещают кормовые площадки.