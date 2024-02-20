Детская студия "Зори Тюмени" стала лауреатом "DаnceMoscow"

10:00 20 февраля 2024
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Детская студия "Зори Тюмени" - лауреат 1 степени в номинации "Народный танец" Международного конкурса "DаnceMoscow".

В конкурсной программе приняли участие 1 120 любителей и профессионалов в области народной, современной и классической хореографии. Для участников также прошла обширная культурная программа. Тюменцы посетили мастер-классы Заслуженного работника культуры РФ, хореографа Галины Картавцевой и Почетного работника культуры г. Москвы Дмитрия Томилина, с экскурсией побывали в Большом театре, Соборе Василия Блаженного, на ВДНХ, посетили концерты.

Основная цель конкурса, который прошёл в Московской академии хореографии, - поддержка и популяризация профессионального хореографического искусства, воспитание художественного и эстетического вкуса, международный обмен творческими достижениями в области хореографии.

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