Екатерина Мизулина анонсировала свой визит в Тюмень

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина планирует посетить в Тюмень, в своем Telegram-канале она опубликовала фотографию с датами — 23-24 февраля.

В планах у Мизулиной — встречи с молодежью Тюмени.

За февраль это уже второй визит в УрФО. В Екатеринбурге она была в начале месяца: побывала на концерте Shaman`a, встретилась с учениками школы № 1 и со студентами УрФУ.

Для освещения поездки Мизулиной в Тюмени создали отдельный Telegram-канал, пока в нем нет программы и анонсов, но есть информация об экшн-фестивале "Битва на Туре", который пройдет в эти же даты.