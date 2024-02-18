Программа проведения тюменской #СпецоперацииЛед согласована

Выставочные площадки, полевые кухни, палатки для проведения мастер-классов и выставки военной, ретро и современной техники расположатся на обеих набережных в рамках мероприятия #СпецоперацияЛед.

Со стороны улицы Береговой – от моста Влюбленных до ул. Поперечной, со стороны ул. Республики – от скульптурной композиции Сибирским картографам в районе моста Влюбленных до кафе 15/86.

Самая зрелищная часть мероприятия с автогонками, десантированием парашютистов, военно-исторической реконструкцией и показательными выступлениями пройдет с 12 до 15 часов дня. Спуск на набережную со стороны ул. Республики от кафе 15/86 и с ул. Красина. Внимание: спуск на набережную у моста Влюбленных будет закрыт.

Программа мероприятия

10:00 – тренировочные и квалификационные заезды в дисциплинах Трек, Дрифт, а также среди силовиков.

12.00-15.00 – интерактивы, выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы

12.00 – выступления оркестров, творческих коллективов, показательные выступления дрифтеров и трековые гонки.

12.30 - военно-историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны.

12.30–13:00 – Открытие соревнований, показательные выступления парашютистов, транспортировка условного раненого со льда в вертолет МИ8АМТ, находящийся в режиме зависания, показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию преступников.

14:00 – Заезды Дрифт, Трек, "Спецоперация Лед".

14.30 – показательные выступления курсантов Центра "Аванпост" по рукопашному бою, показательные выступления "Щит России".

15:30 – Финал "ТРЕК"– Показательные Дрифт– Финал "Спецоперация Лед".

17:00 – Церемония награждения участников и победителей Госавтоинспекция Тюменской области.