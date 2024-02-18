Около трех тысяч заведений общепита работало в Тюменской области в прошлом году

По данным Тюменьстата, в 2023 году насчитывалось 458 столовых и закусочных, 1373 – столовых в учебных заведениях и предприятиях, а также 1368 кафе и ресторанов.

В 2024 году количество ресторанов в областной столице увеличится, так, в феврале откроется ресторан французской кухни, а летом – заведение Аркадия Новикова.

Отметим, что тюменцы в 2023 году потратили в заведениях общественного питания 31 613 174 рублей. На душу населения этот показатель составил 19 690 рублей, - сообщает АиФ-Тюмень.