Пациентке с поражением легочных артерий помогли тюменские врачи

В пульмонологическом отделении тюменской Областной клинической больницы №2 помогли пациентке с тяжелой патологией. Ранее 65-летней женщине поставили диагноз артерио-венозная фистула легочных артерий. Было проведено лечение по месту жительства, но со временем патология вернулась с осложнениями. У пациентки наблюдались одышка при физических нагрузках, резкое снижение веса и аппетита. Торакальный хирург направил ее на госпитализацию в ОКБ №2.

"При проведении компьютерной томографии мы увидели множественные артерио-венозные фистулы и кровь в плевральной полости. В данном случае требовался индивидуальный подход и двухэтапная операция. С помощью специального самораскрывающегося цилиндрического устройства, изготовленного из нитиноловой сетки - окклюдера, который был проведен в легочные артерии через 2-х миллиметровое отверстие в бедренной вене, нам удалось закрыть прямой сброс крови из правых легочных артерий в легочные вены. Этим мы восстановили нормальное кровообращение", - рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мясник Арабханян.

Через 2 месяца была проведена повторная операция, которая закрыла прямой сброс крови из легочных артерий в легочные вены. Пациентка восстанавливает здоровье, - сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).