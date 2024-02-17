Стоит ли оставлять зарядку в розетке, рассказали тюменцам

Разработчики зарядных устройств и блоков питания основных гаджетов и современных электронных приборов закладывают в свои технологии достаточную надежность, чтобы их можно было оставлять в розетке надолго. Однако стоит понимать, что это допустимо лишь в обычных условиях.

– Обычная зарядка может спровоцировать короткое замыкание. Для его возникновения, достаточно скачка напряжения в сети электроснабжения или неисправности самого зарядного устройства. А там и до пожара недалеко, – отмечает специалист по радиоэлектронике Сергей Догонин.

Это относится только к технике известных брендов и больших производителей. Потому как они могут выделить финансирование на разработку качественных схем и новых подходов к производству. Также они способны обеспечить устройство большим диапазоном допустимых входных напряжений, защитой от перегрузки по току и возможностью аварийного отключения устройства, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Старайтесь содержать блок питания в чистоте, чтобы сохранить эффективность отвода тепла через корпус устройства. Берегите кабель от перегибов, сильного скручивания и повреждения изоляции, и ваше устройство прослужит вам долго, – резюмировал эксперт.